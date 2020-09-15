Ханты-Мансийск, 15 сентября, 2020, 11:25 — ИА Регнум. Главгосэкспертиза России проверила достоверность сметной стоимости капитального ремонта аэровокзала в Ханты-Мансийске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

(сс) Alexandr Veliky Аэропорт Ханты-Мансийска

Аэропорт в столице Югры был построен в 1973 году. С годами взлётно-посадочная полоса удлинялась, перрон для приёма воздушных судов расширялся, а в 2004 году аэропорт «Ханты-Мансийск» стал международным.

Новый проект реконструкции существующего аэропорта предусматривает капитальный ремонт инженерных сетей и систем и внутренние отделочные работы. Все эвакуационные выходы снабдят устройствами экстренного открывания дверей, а механические подъёмные ворота в багажном отделении заменят на автоматические. Предусмотрено обустройство аэровокзала под нужды людей с ограниченными возможностями.

Финансирование реконструкции будет осуществляться полностью за счёт регионального бюджета.