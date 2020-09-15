Петропавловск-Камчатский, 15 сентября, 2020, 11:15 — ИА Регнум. Специалисты Камчатстата сделали прогноз численности населения края до 2036 года. По их расчётам, населения в регионе будет становиться с каждым годом меньше. Корреспондент ИА REGNUM ознакомился с результатами расчёта предположительной численности населения Камчатского края.

Густав Климт. Жизнь и Смерть. 1915

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На 1 января 2020 года численность населения Камчатского края составляла 313 016 человек. К 2036 году, по расчётам службы статистики, в регионе останется 290 848 человек. При этом значительно сократится женская часть населения — со 155 105 человек на 1 января 2021 года до 138 511 в 2036 году. Мужское население сократится не так сильно — со 156 415 человек в 2021 году до 152 337 к 2036 году.

Население сократится как на селе, так и в городах.

Самую большую разницу между родившимися и умершими специалисты Камчатстата прогнозируют в 2026 году — родившихся будет 2547 человек, умерших — 3244, естественная убыль составит 697 человек. Естественного прироста, по прогнозам, до 2036 года не будет.

Но при этом прогнозируется увеличение продолжительности жизни — с 71,27 года в 2021-м до 77,53 года к 2036-му.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области за январь — июль отмечен резкий рост естественной убыли населения. По данным облстата, в 2019 году родились 27 659 человек, а умерли 34 279. За такой же период 2020 года цифры уже были другими: соответственно 25 204 и 36 161.