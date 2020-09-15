Калуга, 15 сентября, 2020, 11:41 — ИА Регнум. В Калужской области 21 сентября начнётся подача тепла в социальные учреждения. В числе первоочередных объектов — детские сады, школы, интернаты и больницы. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона.

Скрин фото страницы Владислава Шапши в «ВКонтакте» В котельной

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По данным ведомства, готовность жилищно-коммунального хозяйства области к осенне-зимнему периоду оставляет 98%, а 13 муниципалитетов уже полностью готовы к зиме. На особом контроле — объекты коммунальной инфраструктуры бывших военных городков Наро-Фоминск-11 и Серпухов-15, которые в 2020 году были переданы в муниципальную собственность. С июля здесь шла активная работа к зиме, и к 21 сентября инженерные сети городков должны быть готовы к подаче тепла. В Обнинске готовность ресурсоснабжающих и управляющих организаций к зимним холодам практически стопроцентная. Котельные готовы к зиме на 99%. Жилищный фонд также практически готов к отопительному периоду. Отмечена 100% готовность учреждений, подведомственных управлению общего образования города.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 32 муниципальных образованиях области завершается работа по переводу малоэтажных многоквартирных домов на индивидуальное отопление.