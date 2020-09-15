Ярославль, 15 сентября, 2020, 10:43 — ИА Регнум. В Ярославской области умер еще один пациент с COVID-19, с начала пандемии в регионе от коронавирусной инфекции скончались 43 человека. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Информационный центр по коронавирусу в России. Умер мужчина 1954 года рождения.

ИЦК Статистика заболеваемости

За сутки в Ярославской области коронавирусом заразились еще 42 человека. За все время распространения инфекции инфицирован 7851 человек, при этом 7350 человек уже выздоровели. За последние 24 часа выписали 67 человек. На утро 15 сентября продолжают лечиться от коронавируса 458 ярославцев.