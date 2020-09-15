Москва, 15 сентября, 2020, 10:18 — ИА Регнум. Часть добровольцев, отобранных для испытаний вакцины от коронавируса, жалуются на слабость и мышечные боли. Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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»Более 300 человек привито, у ориентировочно 14% возникают небольшие жалобы на слабость, на мышечные боли в течение суток, изредка бывает подъем температуры», — сказал Мурашко.

Он отметил, что данные симптомы являются «прогнозируемыми», и все они описаны в инструкции к препарату «Спутник V» в качестве возможных побочных эффектов.

Мурашко отметил, что данные симптомы проходят спустя 1−1,5 суток.

Он также подчеркнул, что производство российской вакцины идёт по плану.