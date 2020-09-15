Екатеринбург, 15 сентября, 2020, 10:19 — ИА Регнум. В 96 классах екатеринбургских школ временно ввели карантин по коронавирусу или ОРВИ, заявила вице-мэр Екатерина Сибирцева на заседании гордумы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школьный класс

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Из-за коронавируса оказались закрыты 22 класса в 19 школах города. Классы закрываются на две недели по предписанию Роспотребнадзора.

По ОРВИ и гриппу закрылись на неделю 74 класса в 34 школах города. Решение принимает сама школа в случае, если заболеваемость — выше 20% от числа учеников в классе.

Все закрытые классы продолжают обучение в дистанционном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области зафиксировали с 7 по 13 сентября 2020 года 32,3 тыс. случаев заболевания ОРВИ. Эпидпорог по совокупному населению оказался превышен на 15,7%.