Ярославль, 15 сентября, 2020, 09:46 — ИА Регнум. В Ярославле при столкновении автомашин «Тойота» и «Ниссан» пострадали 8 человек. Об этом сообщает корреспондент ИА Регнум со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Ярославской области.

УМВД по Ярославской области Место аварии

Авария произошла 14 сентября в 20.20 на улице Чехова. Серьезнее всего пострадал 30-летний водитель «Ниссана», ему потребовалась госпитализация. Остальным семи пострадавшим помощь была оказана на месте ДТП.

«Водитель автомобиля «Тойота» мужчина 2000 г.р., пассажиры автомобиля «Тойота» — двое мужчин 1999 г.р., молодой человек 2005 г.р., а также пассажиры автомобиля «Ниссан» мужчины 1984 г.р., 1989 г.р., 1990 г.р. нуждаются в амбулаторном лечении», — отметили в УМВД России по Ярославской области.

По факту самой аварии начата проверка, устанавливается виновник дорожно-транспортного происшествия.