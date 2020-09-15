Киев, 15 сентября, 2020, 09:28 — ИА Регнум. За минувшие сутки на Украине выявили 2905 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 15 сентября сообщил специализированный ресурс Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным ресурса, за сутки от последствий, вызванных COVID-19, скончались 53 человека, выздоровели 1267 пациентов.

Всего за время пандемии на Украине выявили почти 160 тыс. случаев заражения. Для 3267 человек заболевание оказалось смертельным.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский поздравил с выздоровлением главнокомандующего ВСУ, генерал-полковника Руслана Хомчака. Чиновник победил COVID-19 и приступил к выполнению своих обязанностей.