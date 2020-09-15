Барнаул, 15 сентября, 2020, 09:21 — ИА Регнум. Алтайский общественник Константин Емешин поддерживает инициативу о введении в России почасовой ставки оплаты труда. Вместе с тем в интервью корреспонденту ИА REGNUM он отметил значимую роль в этом процессе профсоюзов, которые уже давно не занимаются защитой прав работников:

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«Почасовая ставка оплаты труда — это традиционная мировая практика. И начиная с 90-х годов постоянно пытаются использовать этот подход, но каждый раз по каким-то причинам откладывалось. Все время возвращались к минимальной заработной плате в месяц. Однако последние попытки обозначить резкий рост минимальной заработной платы, по сути, привели к тому, что работодатели зачастую просто формально переоформили трудовые договора на меньшее время работы без увеличения размера оплаты труда.

Формально вроде бы ставка возросла. Поэтому и России надо переходить на почасовую ставку. Другое дело, что здесь надо быть внимательным, чтобы чиновники вновь не воспользовались этой процедурой, чтобы обмануть работников. Здесь, конечно, должны играть роль профсоюзы, которые, к сожалению, в России, получив в наследство громадную советскую профсоюзную собственность, увлеклись бизнесом, а вот защиту прав работников как-то они забыли».

Как уже сообщало ИА REGNUM, предложение по введению минимального размера часовой ставки оплаты труда будет обсуждаться в рамках подготовки Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021−2023 годы. Как сообщают «Известия» со ссылкой на текст документа, планируется, что оно будет подготовлено до конца октября 2020 г.