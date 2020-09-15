Кемерово, 15 сентября, 2020, 09:14 — ИА Регнум. Сотрудники Кемеровской клинической станции скорой медицинской помощи сообщили о задержках федеральных доплат за коронавирус и снижении размера основной заработной платы.

Дарья Драй ИА REGNUM Бригада скорой помощи

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: все ещё первая волна — все новости»

"Последний раз перечисления федеральной доплаты были 30 августа — 2 сентября, выплатили остатки за июль. Но не всем, полностью рассчитались за июль где-то двум третям коллектива, остальным ещё должны. Когда очередной срок прошёл, мы заволновались, обратились к начальству за разъяснениями, — рассказал «Тайге.инфо» фельдшер Главной подстанции Кемеровской клинической станции скорой помощи Сергей П. — Нам заявили: чётких сроков начисления доплат в постановлениях нет — что вы ноете? Как федералы перечислят средства, так сразу вам переведут».

Медики отмечают, что работают «на износ».

По данным первого замминистра здравоохранения Кемеровской области Елены Зелениной, с начала пандемии в регионе заразились 378 медработников, не менее двух медиков скончались.