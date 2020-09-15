Чита, 15 сентября, 2020, 09:11 — ИА Регнум. Власти Забайкальского края отчитались о произведённых «президентских» выплатах пособий семьям с детьми от 3 до 7 лет включительно. Как сообщает сегодня, 15 сентября, пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на слова вице-премьера правительства региона Андрея Кефера, общая сумма данных выплат составляет 1 миллиард 792 миллиона рублей, это 78% от общей суммы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Финансовая помощь

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"Заявки за сентябрь профинансированы на 186,2 миллиона рублей. Если говорить об уже полученных забайкальскими семьями средствах, то эта сумма на сегодняшний день составляет более полутора миллиардов рублей», — сказал Андрей Кефер.

Как уже сообщало ИА REGNUM, инициатива поддержать семьи с детьми во время эпидемии коронавируса и последовавшего за ней кризиса, принадлежит президенту России Владимиру Путину. Выплаты производятся семьям, воспитывающим детей в возрасте от 3 до 7 лет, чей среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума. В Забайкальском крае он составляет 12 283 рубля. Из федерального бюджета региону на эти цели выделено два миллиарда 270 миллионов рублей.