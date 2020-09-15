Забайкальский край, 15 сентября, 2020, 08:55 — ИА Регнум. В забайкальском селе Хара-Шибирь Могойтуйского района после реконструкции открылся еще один мемориал героям войны. В селе Хара-Шибирь Могойтуйского района после реконструкции открылся мемориал героям войны. Как пояснили в пресс-службе администрации района, мемориальный комплекс создавался на протяжении нескольких лет.

Пресс-служба Могойтуйского района Забайкалья Мемориал героям войны в селе Хара-Шибирь

Та часть, которая содержит имена павших воинов-земляков, была установлена в 1980 году. Скульптура «Скорбящая мать» установлена к празднованию 45-летия Победы. Комплекс также дополняют монументальная стена «Солдаты Победы» с изображением ордена Победы, триумфальная арка с изображением красной звезды и стела с хронологией войны.

Торжественное мероприятие «Вечной памятью живы» состоялось 11 сентября. Реконструкция мемориального комплекса на территории Хара-Шибири реализована по программе «Формирование городской среды», рассчитанной на 2018−2020 годы. До конца 2020 года планируется установить новые плиты с именами погибших, пропавших без вести и умерших в мирное время воинов-земляков. Всего на фронтах Великой Отечественной войны сражался 301 хара-шибирец, из них не вернулись домой 170, судьба многих солдат неизвестна.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Великая Отечественная война стала тяжёлым испытанием для Забайкалья: 175 тысяч человек отправились на фронт. Более 50 тысяч забайкальцев не вернулись с поля брани, отдав жизнь за свободу и независимость Родины.