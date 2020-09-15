Тюмень, 15 сентября, 2020, 08:06 — ИА Регнум. В Тюменской области по итогам закупочных процедур при реализации в регионе национальных проектов удалось сэкономить свыше 60 млн рублей. Об этом на совещании в правительстве Тюменской области доложил заместитель губернатора Владимир Сысоев.

Facebook.com/vladimir.sysoev Владимир Сысоев

По его словам, план по организации закупок за период с января по август 2020 года в Тюменской области выполнен на 99,6%. Их общий объём составил 9,2 млрд рублей. Контракты заключены по 29 региональным проектам.

На совещании отмечалось, что годовой объём финансирования нацпроектов в регионе должен составить 19,1 млрд рублей. При этом 9,5 млрд рублей будет выделено в 2020 году из областного бюджета.