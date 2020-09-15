Севастополь, 15 сентября, 2020, 03:00 — ИА Регнум. Контракт на ремонт большого противолодочного корабля «Керчь», который должен был реализовать «13 судоремонтный завод Черноморского флота», обернулся судебными разбирательствами на сумму свыше 308 млн рублей. Иск Минобороны России, выступавшего заказчиком, которому также подконтролен завод, арбитражем Севастополя полностью удовлетворен. Вердикт ещё может быть обжалован, передаёт ИА REGNUM.

Юровский Александр Федеральное государственное унитарное предприятие «13 судоремонтный завод Черноморского флота» Министерства обороны Российской Федерации

«Взыскать с ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России в пользу Министерства обороны РФ сумму неотработанного аванса в размере 255 000 000 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 53 587 962,95 рубля», — отметила в своём вердикте судья Сизова.

В основе спора лежал контракт от апреля 2014 года на ремонт большого противолодочного корабля «Керчь». Стоимость контракта составляла 400 млн рублей, которая и выступила авансом. Работы были выполнены только на 97,99 млн рублей, и 2 сентября 2016 года «стороны пришли к соглашению о расторжении контракта». Невозвращённой осталась сумма неотработанного аванса, которую через суд и взыскало министерство.

Напомним, предприятие-ответчик работает с 1945 года и занимается комплексным ремонтом кораблей ВМФ. На сегодня завод — и исполнитель, и заказчик тысячи госконтрактов. Этот иск к предприятию не первый. Ранее министерство также предъявило как минимум три претензии на сумму порядка 97 млн рублей.

Помимо этого, в августе 2020 года к ФГУП был подан банкротный иск. Его рассмотрение арбитражным судом ещё не назначено, заявление до 14 сентября было оставлено без движения, документы во исполнение требований суда уже поступили.