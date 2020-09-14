Афины , 15 сентября, 2020, 01:41 — ИА Регнум. Тела троих погибших были обнаружены на месте затонувшей у берегов греческого острова Крит лодки с мигрантами, сообщает пресс-служба береговой охраны Греции.

Пока спасатели затрудняются сказать, сколько человек находились на судне. Им удалось спасти 53 человек, еще трое погибли. Национальная принадлежность погибших и спасенных не сообщается.

Отмечается, что в спасательной операции принимал участие военный фрегат, вертолет греческих ВВС и проходящие мимо суда. При этом операция проходила при штормовом ветре.