Москва, 15 сентября, 2020, 01:16 — ИА Регнум. Медицинские центры в Пскове и Великих Луках, построенные силами Минобороны России по поручению президента Владимира Путина, откроют 15 сентября, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Видеоконференция по случаю открытия в Дагестане, Воронежской и Пензенской областях медицинских центров Министерства обороны для оказания помощи больным новой коронавирусной инфекцией. 30 июня 2020 года

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"Путин планирует участие (в церемонии открытия медучреждений — ред.) в формате видеоконференции», — сказал представитель Кремля.

Медицинские центры возведены на базе военных госпиталей в 15 регионах России. Большинство из них построены с опережением графика, при этом оснащаются самым современным оборудованием, в том числе компьютерными томографами, оборудованием анестезиологии, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигинации.

Учреждения в Пскове и Великих Луках рассчитаны на 200 и 100 мест соответственно. Ранее Путин принимал участие в открытии медцентров, отмечая, что они «были возведены в беспрецедентно короткие сроки и с хорошим качеством, на совесть».

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