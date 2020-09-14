Москва, 15 сентября, 2020, 01:02 — ИА Регнум. Бюджет Пенсионного фонда России в 2021 году ожидает резкое увеличение дефицита — до 295 млрд рублей, то есть максимального значения за последние пять лет. Об этом 15 сентября сообщает РБК со ссылкой на проект бюджета ПФР.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ПФР

Проект документа будет рассмотрен 15 сентября на правительственной трехсторонней комиссии с участием профсоюзов и работодателей, а уже 16 сентября — вынесен на заседание правительства России.

Отмечается, что выпадающие доходы ПФР могут быть покрыты за счёт других источников — накоплениями, которые останутся с 2020 года. За счёт них трансферт из федерального бюджета может быть уменьшен с планируемых ранее 42,6% от общих доходов до 38%. Кроме того, на уменьшение этого показателя повлияют собственные доходы ПФР от социальных взносов с зарплат работников.

Аналогичным образом составители документа предлагают скорректировать доходную часть бюджета ПФР в 2022 и 2023 годах.

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