Дуйсбург, Германия, 14 сентября, 2020, 23:42 — ИА Регнум. «Дуйсбург» был растоптан дортмундской «Боруссией» в рамках 1/32 финала Кубка Германии сезона 2020/2021. Встреча прошла на стадионе «МСВ-Арена» в Дуйсбурге и завершилась победой гостей со счетом — 5:0.

U.S. Air Force Футбол

В составе «шмелей» по голу на свой записали Джейдон Санчо, Торган Азар, Марко Ройс, а также 17-летние Джуд Беллингхем и Джованни Рейна.

15 октября мюнхенской «Баварии» предстоит сыграть с «Дюреном» из оберлиги.