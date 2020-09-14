Архангельск, 14 сентября, 2020, 23:39 — ИА Регнум. В Архангельской области подвели итоги 20 муниципальных избирательных кампаний — в органы местного самоуправления в Единый день голосования были выбраны 132 депутата.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательный участок

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Как сообщили ИА REGNUM в областном избиркоме, по итогам голосования депутатские мандаты распределились следующим образом: 99 мандатов — у «Единой России», 7 мандатов — у «Справедливой России», 2 мандата — у «КПРФ» и 1 мандат — у «Партии Роста». Самовыдвиженцев среди избранных депутатов — 23. членам ЛДПР не досталось ни одного мандата.

«Это говорит о том, что нашим кандидатам и местным партийцам удалось донести до людей наше понимание путей решения проблем и приоритетов нашей программы. Выдвиженцы партии пользуются авторитетом и уважением на своих территориях. Мы активно встречались и вели честный и открытый разговор с людьми», — прокомментировал итоги выборов секретарь реготделения партии «Единая Россия» Иван Новиков.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатором Архангельской области избран Александр Цыбульский, он набрал более 69% голосов.