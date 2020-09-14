Москва, 14 сентября, 2020, 23:35 — ИА Регнум. Численность занятого населения в России к концу 2021 года должна составлять 71,9 млн человек, что соответствует уровню занятости на конец 2019 года, следует из проекта целевых прогнозных показателей в области содействия занятости населения, подготовленного Минтруда.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Как отметили в министерстве, наряду с восстановлением экономики после пандемии COVID-19 росту числа занятых должны поспособствовать мероприятия по переобучению безработных, внедрение дистанционной занятости и усиление межрегиональной координации центров занятости.

Также с целью улучшения ситуации на рынке труда предусматривается внедрение программ стажировок для выпускников и ряд других дополнительных инструментов, которые прорабатываются Минтрудом совместно с отраслевыми ведомствами и субъектами Федерации, сообщили в министерстве.

Напомним, по данным Минтруда, за период пандемии коронавируса число официально зарегистрированных безработных в России увеличилось с 727 тысяч до 3,6 млн человек.