Возобновление добычи в Ливии снизит нефтяные цены — Rystad Energy
Лондон, 14 сентября, 2020, 23:17 — ИА Регнум. Скорое возобновление нефтедобычи в Ливии, о котором было объявлено сторонами конфликта, может значительно ослабить нефтяные котировки, 14 сентября сообщает агентство Reuters.
Иван Шилов ИА REGNUM
Нефть
«Речь идет об миллионе баррелей в день или даже больше, и это будет значительным добавлением к глобальному балансу», — отмечает стратег Rystad Energy Бьорнар Тонхауген.
Отметим, в настоящий момент нефть также находится под давлением «второй волны» эпидемии коронавируса в разных странах мира, котировки Brent оцениваются ниже $40 за баррель.
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