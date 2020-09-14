Лондон, 14 сентября, 2020, 23:17 — ИА Регнум. Скорое возобновление нефтедобычи в Ливии, о котором было объявлено сторонами конфликта, может значительно ослабить нефтяные котировки, 14 сентября сообщает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Речь идет об миллионе баррелей в день или даже больше, и это будет значительным добавлением к глобальному балансу» , — отмечает стратег Rystad Energy Бьорнар Тонхауген.

Отметим, в настоящий момент нефть также находится под давлением «второй волны» эпидемии коронавируса в разных странах мира, котировки Brent оцениваются ниже $40 за баррель.

Читайте также:Страны ОПЕК пересмотрели прогноз спроса на нефть