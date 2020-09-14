Санкт-Петербург, 14 сентября, 2020, 22:43 — ИА Регнум. В Санкт-Петербург 14 сентября доставлена первая партия разработанной в Центре им. Гамалеи российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом вечером в понедельник сообщили в Смольном.

Gb40.ru Больница №40 в Сестрорецке

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: все ещё первая волна — все новости»

Первым медицинским учреждением, куда поступила вакцина, оказалась Городская больница №40 в Сестрорецке, в Курортном районе. В этом районе на берегу Финского залива по традиции проживают многие представители политической, деловой, научной и творческой элиты Санкт-Петербурга, уважаемые и авторитетные люди.

По случайному стечению обстоятельств нынешний глава Комитета по здравоохранению Северной столицы Дмитрий Лисовец с 2006 по январь 2019 года трудился именно в больнице №40 в должности заместителя главного врача, откуда и пришел на пост главы комздрава.

Как пояснили в аппарате вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева, курирующего городское здравоохранение, в ходе пилотной поставки вакцины «будут отработаны логистические цепочки, распределение и организация вакцинации от COVID-19 граждан, входящих в группу повышенного риска».

Новая вакцина требует особых условий хранения и перевозки. Так, медучреждения и медицинский транспорт должны быть оснащены холодильниками, которые поддерживают температуру не выше минус 18 градусов.

Персонал медицинских учреждений получит необходимые инструкции от разработчиков отечественной вакцины.

«Широкая вакцинация от COVID-19 начнется по мере увеличения производства и накопления информации от пострегистрационных исследований», — подытожили в Смольном.

Добавим, что пробная партия вакцины «Спутник V» также доставлена и в Ленинградскую область.