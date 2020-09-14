Манила, 14 сентября, 2020, 22:36 — ИА Регнум. Вакцины от коронавируса Филиппины намерены закупать в России и в Китае, сообщает 15 сентября Reuters.

Government of the Philippines Родриго Дутерте

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Соответствующее заявление сделал филиппинский президент Родриго Дутерте.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Дутерте уже заявлял, что рассматривает вариант российской вакцины от коронавируса. Однако Манила проявляет также интерес и к разрабатываемой в США вакцине.