Вашингтон, 14 сентября, 2020, 22:34 — ИА Регнум. Трамп неспособен признать реальность угрозы климатических изменений, поэтому в случае его переизбрания США будут ожидать более разрушительные и смертоносные стихийные бедствия, заявил 14 сентября кандидат в президенты от Демократической партии Джордж Байден.

DonkeyHotey Джозеф Байден. Карикатура

При этом Трампа он назвал «поджигателем климата» и обвинил в «неуважении к науке».

«Дональд Трамп, отрицающий климатические изменения, мог и не быть причиной лесных пожаров, рекордных наводнений и ураганов, но если он изберется на второй срок, то такие события будут становиться все более привычными, более разрушительными и более смертоносными», — сказал Байден.

«Нам нужен президент, кто уважает науку, кто понимает, что разрушения от изменений климата уже есть», — добавил кандидат в президенты от Демократической партии.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2020 года в западных районах США лесными пожарами было уничтожено несколько тыс. жилых домов, не менее 29 человек при этом погибли.