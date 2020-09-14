Сараево, 14 сентября, 2020, 22:25 — ИА Регнум. 14 сентября Центральная избирательная комиссия Боснии и Герцеговины опубликовала предварительные кандидатские списки на муниципальные выборы 2020 года. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Босния и Герцеговина

Согласно спискам, заявку на участие в муниципальных выборах в Боснии подали в общей сложности 30 789 кандидатов. 425 кандидатов будут баллотироваться на пост мэра, из которых 29 (6,82%) — женщины и 396 (93,18%) — мужчины; 196 представителей национальных меньшинств, 40 из которых (20,41%) женского пола и 156 (79,59%) мужского.

30 168 кандидатов баллотируются в муниципальные советы, собрания муниципалитетов, городские советы, городские собрания, собрание округа Брчко, из которых 12 753 (42,27%) — женщины и 17 415 (57,73%) — мужчины.