Воронеж, 14 сентября, 2020, 22:22 — ИА Регнум. Пожар произошёл на территории яблоневого сада в Воронеже вечером 14 сентября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

ИА REGNUM Яблони в в цвету

Сообщение о возгорании травы на территории сада поступило в 19:30, в 19:27 пожарные возгорание ликвидировали. Огонь успел пройти 0,015 га — 150 метров. Сам сад не пострадал. Однако в ГУ МЧС напомнили, что при сухой погоде, которая установилась в регионе, стоит быть особенно осторожными с огнём.

Яблоневый сад расположен на границе Центрального и Коминтерновского районов, это бывшая территория опытных садов Воронежского агроуниверситета в десятки гектаров, которая с начала 2000-х оказалась фактически заброшенной, а несколько лет назад стала объектом внимания застройщиков.