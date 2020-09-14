Вашингтон, 14 сентября, 2020, 22:16 — ИА Регнум. Ввоз в США ряда товаров из Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая попал под запрет Вашингтона, сообщается в заявлении американского министерства внутренней безопасности от 14 сентября.

Gusjer Уйгуры

Под запрет попал импорт компонентов компьютеров, некоторых изделий из хлопка. Эти меры введены в качестве давления на Пекин, который, как заявляет МВБ, нарушает права человека в Синьцзяне.

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Напомним, в Синьцзяне основным населением являются уйгуры (они, главным образом, мусульмане). В рамках борьбы с сепаратизмом (такая тенденция не раз проявляла себя) китайские власти прибегают к ограничениям для жителей района.