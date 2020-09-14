Киев, 14 сентября, 2020, 22:12 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, утверждающий решение Совета национальной безопасности и обороны «О стратегии национальной безопасности Украины», сообщает 14 сентября офис украинского президента.

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Основополагающим принципом национальной безопасности Украины провозглашается «развитие стратегических отношений с ключевыми иностранными партнерами, прежде всего с ЕС, США и НАТО», а также «прагматичное сотрудничество с другими государствами и международными организациями на основе национальных интересов Украины».

Приоритетами национальных интересов Украины названы «отстаивание независимости и государственного суверенитета, восстановление территориальной целостности в пределах международно признанной границы страны, общественное развитие».

Для этого необходимо «развитие оборонных возможностей» и «способность государства адаптироваться к изменениям среды безопасности и поддерживать устойчивое функционирование».

Утвержденный в Киеве документ должен быть основой для других стратегических планов, включая стратегию военной безопасности страны.