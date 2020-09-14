Вена, 14 сентября, 2020, 22:07 — ИА Регнум. Картель производителей нефти ОПЕК изменил свой прогноз спроса на нефть в 2020 году в сторону снижения, 14 сентября сообщает агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ОПЕК

Согласно обновленному прогнозу, мировой спрос на нефть в 2020 году будет ниже прошлогоднего в среднем на 9,46 млн баррелей в сутки.

Обновленный прогноз ОПЕК и заявления о скором прекращении блокады нефтяных месторождений Ливии привели к снижению нефтяных котировок — нефть Brent находится ниже $40 за баррель.

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