Нарьян-Мар, 14 сентября, 2020, 21:38 — ИА Регнум. Губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный назначил сенатором руководителя окружной федерации бокса Дениса Гусева. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации округа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Совет Федерации

«Для меня совершенно очевидно, что интересы округа в Совете Федерации должен отстаивать местный житель. Только выходец из НАО знает все особенности региона и проблематику. Уверен, Денис Владимирович справится с этой задачей», — объяснил свое решение Бездудный.

Напомним, Юрий Бездудныйй был утвержден в должности губернатора НАО 13 сентября. Его кандидатуру поддержали 14 из 16 депутатов.

Справка:

Денис Гусев родился 26 декабря 1976 года в Архангельске. В 1999 году окончил Поморский государственный университет по специальности «историк», в 2014 году — Северный (Арктический) федеральный университет по специальности «инженер».

Трудовую деятельность начал в 1999 году со службы в Архангельской таможне. С 2000 года по октябрь 2019 года работал в ПАО «ЛУКОЙЛ» в Нарьян-Маре.

В 2012 году был избран депутатом Совета Заполярного района второго созыва, в сентябре 2013 года — депутатом Архангельского областного собрания депутатов шестого созыва.

С 7 октября 2015 года по 2 февраля 2016 года —секретарь местного отделения муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» партии «Единая Россия». 23 декабря 2016 года на XXII Региональной конференции избран секретарем Ненецкого регионального отделения партии «Единая Россия».

8 сентября 2019 года избран депутатом Совета депутатов города Нарьян-Мара, 3 октября 2019 года избран председателем городского Совета Нарьян-Мара на первой организационной сессии горсовета четвертого созыва.

В 2004 году учредил Федерацию бокса Ненецкого автономного округа и руководил ей до 2019 года. Чемпион Архангельской области по боксу 1995 года. Женат, имеет троих детей.