Москва, 14 сентября, 2020, 21:34 — ИА Регнум. В Вооружённых силах России по состоянию на 14 сентября выявлено 486 носителей коронавирусной инфекции. Об этом сообщается в информационном бюллетене Минобороны.

Минобороны России

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"В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях в период с марта месяца на текущие сутки установлено 486 военнослужащих с положительными результатами тестирования», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, на сегодняшний день один военнослужащий с коронавирусом находится в тяжёлом состоянии, ещё семь — в состоянии средней тяжести, у остальных не наблюдается симптомов заболевания.

Сообщается также, что за последние сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 25 военнослужащих, общая численность выздоровевших в Вооружённых силах достигла 11 408 человек.