Тирана, 14 сентября, 2020, 21:35 — ИА Регнум. Глава министерства европейских и иностранных дел Албании Гент Цакай 14 сентября провел беседу с послом Израиля в Албании Ноахом Галом Гендлером.

Punetejashtme.gov.al Гент Цакай и Ноах Гал Гендлер

После встречи министр сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, что темой встречи стало обсуждение признания независимости Косово Израилем после подписания 4 сентября Вашингтонских соглашений о нормализации экономических отношений между Косово и Сербией. Соглашения предполагают взаимное признание Косово и Израиля и открытие Косово посольства в Иерусалиме.

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Глава МИД Албании приветствовал признание Израилем независимости Косово и призвал Израиль помимо формального признания предпринять необходимые шаги для установления дипломатических отношений с Косово.

Напомним, вероятность переноса посольства Косово в Иерусалим крайне мала, поскольку подобный шаг встретит решительное сопротивление стран мусульманского мира.