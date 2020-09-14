Москва, 14 сентября, 2020, 21:32 — ИА Регнум. Российские истребители Су-27 и Су-30 перехватили и сопроводили три стратегических бомбардировщика B-52 ВВС США над акваторией Черного моря, сообщает 14 сентября Национальный центр управления обороной РФ.

Минобороны России Истребитель Су-27 ВКС России

Американские бомбардировщики прошли к госгранице РФ через воздушное пространство Украины и были обнаружены российскими радиолокационными системами над акваторией Черного моря.

«Для опознавания обнаруженных воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух были подняты два истребителя Су-27 и два истребителя Су-30 из состава дежурных по ПВО сил Южного военного округа», — указано в сообщении российских военных.

Воздушные цели были идентифицированы как три стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США.

После того как бомбардировщики изменили курс и стали удаляться от государственной границы России, истребители вернулись на свои авиабазы.