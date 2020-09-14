Рим, 14 сентября, 2020, 21:23 — ИА Регнум. Потери итальянской туристической и смежных с ней отраслей от последствий эпидемии коронавируса составят почти 70 млрд евро, заявил в интервью CNN в понедельник, 14 сентября, глава национального союза туроператоров Джорджо Пальмуччи.

Евро

Экономика страны по итогам 2020 года лишится 24,6 млрд евро от почти полного отсутствия иностранных туристов и около 43,6 млрд евро — от значительного снижения внутреннего туристического потока.

Туристическая отрасль без учета косвенных доходов приносит Италии около 13% ВВП.