Милан, Италия, 14 сентября, 2020, 21:04 — ИА Регнум. За последний год доля граждан Италии, у которых есть как минимум один кредит, выросла более чем на 10%, передает Agenzia Italia в понедельник, 14 сентября, со ссылкой на данные профильного экспертного исследования.

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Кредиты или ипотека есть у 41,3% граждан страны, что на 4,8% больше, чем годом ранее.

При этом средний месячный платеж по кредиту сократился — на 3,2%, до 333 евро.