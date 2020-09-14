Милан, Италия, 14 сентября, 2020, 20:51 — ИА Регнум. Уровень потребления в Италии, несмотря на некоторый рост, до сих пор не достиг докризисного уровня, заявили в понедельник, 14 сентября, эксперты национальной бизнес-ассоциации Conferescenti.

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За полгода эпидемии, с марта по август 2020 года, каждая семья потратила в среднем на 2300 евро меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Общий объем «недопотраченных» средств оценивается в 59,2 млрд евро.