Истра, Московская область, 14 сентября, 2020, 20:18 — ИА Регнум. С 23 по 27 сентября в музее «Новый Иерусалим» в Истре пройдет традиционный музыкальный open-air фестиваль с участием звезд мировой классической сцены. Мероприятие организовано музеем совместно с Московской областной филармонией при поддержке Правительства Московской области и Министерства культуры РФ.

Фестиваль в музее «Новый Иерусалим» — это синтез звука, искусства и особенной атмосферы. Триединство, ставшее основой фестивальной концепции, притягивает в Истру зрителей уже третий год подряд. В этот раз фестиваль приурочен к 100-летию музея и стартует параллельно с открытием большой выставки, которая представит уникальные предметы из подмосковных усадеб — богатое наследие, сохраненное музеем. Именно о наследии организаторы предполагают поговорить и со зрителями фестиваля. Поговорить языком музыки, дополненной специальным видеорядом, в основе которого — нить между прошлым и настоящим, зыбкая и неоценимая связь, которую несет в себе музей, связь времен и эпох, запечатленная в музейных коллекциях, в каждом сохраненном экспонате. Несмотря на то что из-за пандемии фестиваль перенесен на сентябрь, его название останется без изменения — «Лето. Музыка. Музей». Он будет проведен в круглом уличном музейном атриуме, на стенах которого будет воспроизведен эффект объемной 3D-проекции, дополняющей музыку. Для создания максимально комфортных условий для зрителей на площадке смонтируют специальные установки, которые обеспечат пространство теплом. Помимо аудиовизуальных open-air концертов состоятся также два камерных концерта в зале музея. В этом году резидентами фестиваля станут несколько коллективов — Государственный академический симфонический оркестр России имени Е.Ф. Светланова (23, 25, 27 сентября), Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы» (26 сентября) и Московский камерный оркестр «Musica Viva» (24, 26 сентября). За пультом — дирижеры, уже получившие признание в России и за рубежом: Максим Венгеров (в первый день фестиваля он исполнит сольную партию в Концерте для скрипки с оркестром Людвига ван Бетховена), Дмитрий Синьковский (во второй день фестиваля он исполнит сольную партию во «Временах года» Вивальди), Андрей Рубцов, Дмитрий Матвиенко, Александр Соловьёв и Валентин Урюпин.Среди солистов — известные пианисты Николай Луганский, Юрий Фаворин, Андрей Гугнин, Полина Осетинская, скрипачи Никита Борисоглебский и Леонид Железный, Ирина Сопова (альт), Анна Кошкина (виолончель), участницы Молодежной оперной программы Большого театра России Эльмира Караханова (сопрано) и Виктория Каркачева (меццо-сопрано).Главные идеологи фестиваля — его президент, народный артист России, художественный руководитель Московской областной филармонии Максим Дунаевский и художественный руководитель фестиваля, главный приглашенный дирижер Государственного академического симфонического оркестра России имени Е.Ф. Светланова, главный дирижер Ливерпульского королевского филармонического оркестра Василий Петренко.В программе семи фестивальных концертов как очень известные и часто исполняемые сочинения, так и музыкальные редкости (Мессиан, Вайнберг, Барток). Фестивальные концерты представят разные эпохи, темы и направления в искусстве. От музыки эпохи барокко (Вивальди) к русской классике (Глинка, Бортнянский), неоклассике (Респиги, Стравинский) и другим сочинениям XX века (Штраус, Прокофьев, Шостакович). Первый концерт 23 сентября посвящен 250-летию со дня рождения Людвига ван Бетховена: в этот вечер прозвучат Скрипичный концерт и Седьмая симфония. Вновь в программе фестиваля музыка Малера — на заключительном концерте будет исполнена Четвертая симфония. Отдельной страницей фестиваля станет программа «От барокко до джаза». 25 сентября ее представит «Симфоджаз братьев Ивановых» — ансамбль солистов Московской областной филармонии под управлением известных джазовых музыкантов, заслуженных артистов России Андрея и Михаила Ивановых.Зрители фестиваля смогут по своим билетам посетить постоянные экспозиции музея «Новый Иерусалим», а также новую временную выставку, которая откроется 23 сентября к 100-летию музея и представит большую коллекцию предметов из подмосковных усадеб. Впервые фестиваль «Лето. Музыка. Музей» прошел на площадке музея в 2018 году, тогда его посетило более 3000 человек, в 2019 году мероприятие собрало уже более 5000 зрителей. В этом году главным показателем для организаторов будет не число зрителей, а их комфорт и безопасность, которые будут обеспечены с учетом всех актуальных норм и требований.

Министр культуры Московской области Елена Харламова: «Это самый молодой и амбициозный фестиваль Подмосковья, который стал заметным художественным явлением нашего региона. Фестиваль с самого начала отличала концептуальная цельность: его афиша демонстрирует приверженность к высоким образцам мирового наследия, и в то же время — свежесть и оригинальность идей, способность чутко откликаться на запросы современного зрителя. Каждый год он формирует собственную публику, привлекая молодую аудиторию и выполняя просветительскую миссию. «Лето. Музыка. Музей» очень вписывается в концепцию самого музея, в котором сочетаются мультимедиа и традиции, культурное наследие Русской православной церкви и современное искусство, виртуальный концертный зал и детский центр. Вместе с фестивалем открывается и актуальная выставка. Впервые наш фестиваль получил поддержку Министерства культуры Российской Федерации. Это большой вклад в развитие музея в год его 100-летия. Благодарю президента фестиваля Максима Исааковича Дунаевского и художественного руководителя фестиваля Василия Петренко за партнерство и динамичное развитие проекта. Благодарю нашу публику за веру в то, что фестиваль «Лето. Музыка. Музей» обязательно состоится. Убеждена, что у фестиваля, как и музея «Новый Иерусалим», большое будущее».

Художественный руководитель фестиваля Василий Петренко: «Для меня open-air — это, прежде всего, возможность совмещения визуального ряда, ландшафта, природы и звуков музыки. В Новом Иерусалиме еще и уникальная история, музей, монастырь, который разрушался и возрождался вновь. В программе фестиваля мне особенно хотелось подчеркнуть эту идею возрождения — в самых разных аспектах. Здесь и Поздний Ренессанс — музыка эпохи барокко, и тема духовного возрождения в сочинениях Штрауса, Малера. Программа фестиваля охватывает разные эпохи и разные взгляды на культурное наследие, искусство разных стран, разных ментальностей и религий. Классическая музыка — это всегда уникальный синтез прошлого и настоящего, направленный в будущее. В этом она очень близка к истории и философии Нового Иерусалима».

Президент фестиваля Максим Дунаевский: «Каждый из наших вечерних open-air концертов будет представлять собой единое и многогранное аудиовизуальное произведение, в котором блестящее живое исполнение сольется с бессмертной классикой, живописью, скульптурой, архитектурой. Это будет настоящее путешествие, в котором можно будет отправиться в прошлое, подняться над землей на высоту птичьего полета и заглянуть в музейные фонды, чтобы увидеть то, что еще никогда не представлялось на выставках. Все это — в канве гениальной музыки! Мы предложим зрителям и уличные, и камерные концерты. Все устали от онлайн-выступлений и, уверен, гости фестиваля получат огромное удовольствие от очной встречи с прекрасным».