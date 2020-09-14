Москва, 14 сентября, 2020, 20:18 — ИА Регнум. Два стратегических ракетоносца Ту-160 ВКС России выполнили плановый полет над акваториями Баренцева и Норвежского морей, а также над Атлантическим океаном, сообщает 14 сентября пресс-служба Минобороны РФ.

Alex Beltyukov Бомбардировщик Ту-160

Уточняется, что на отдельных участках маршрута полёта их сопровождали истребители МиГ-31 ВМФ России и истребители F-16 ВВС Норвегии.

Продолжительность полета стратегических ракетоносцев составляла около 10 часов.

«Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства», — подчеркнули при этом в Министерстве обороны России.