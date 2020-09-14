Краснодар, 14 сентября, 2020, 19:56 — ИА Регнум. Три школы Краснодара временно переводятся на дистанционное обучение, сообщили 14 сентября в пресс-службе администрации города.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Дистанционное обучение

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На дистанционное обучение временно будут отправлены учащиеся гимназии №25 по ул. Рашпилевской, 134, школе №37 по ул. Сормовской, 169 и лицее №4 по ул. Бургасской, 29. Решение принято в соответствии с предписанием Роспотребнадзора в связи с тем, что в этих школах были выявлены заболевшие пневмонией.

Занятия в дистанционном режиме будут проводиться в соответствии с действующим законодательством. В гимназии №25 и лицее №4 дистанционный режим водится на период с 15 до 28 сентября, в школе №37 — до 22 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, в большинстве регионов России учебный год начался в обычном, очном формате, однако уже с первых дней работы стала появляться информация о закрытии на карантин отдельных классов в связи с коронавирусом.