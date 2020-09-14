Москва, 14 сентября, 2020, 19:29 — ИА Регнум. Северный флот готовится к проведению учений по высадке десанта на необорудованное арктическое побережье в Чукотском море недалеко от Аляски, сообщает 14 сентября пресс-служба флота.

Mil.ru Большой десантный корабль «Кондопога» высаживает морской десант

Высадка десанта будет осуществлена в рамках похода арктической группировки Северного флота.

«Следующее учение по высадке морского десанта на необорудованное побережье в Арктике состоится уже в Чукотском море», — указано в сообщении.

Напомним, в Беринговом море проходит морская граница между Россией и США.

Задействованный в этих учениях отряд кораблей и судов сейчас вошел в Восточно-Сибирское море, пройдя пролив Санникова между островами Котельный и Малый Ляховский.

Ранее участвующие в этом походе большой противолодочный корабль «Североморск» и большой десантный корабль «Кондопога» провели тактическое учение по защите островов и континентального побережья России в Арктике в районе посёлка Тикси.

«Десятый арктический поход группировки кораблей и судов обеспечения Северного флота продолжается с 5 августа. К настоящему моменту североморцы прошли более 3-х тысяч морских миль и провели свыше 10 тактических и общекорабельных боевых учений», — говорится в сообщении Северного флота.

«Сектор Арктики — он российский сектор Арктики, он находится под контролем российских Вооруженных сил. И для экономического развития региона здесь наращиваются наши силы», — подчеркнул главком ВМФ РФ Николай Евменов.