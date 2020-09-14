Ижевск, 14 сентября, 2020, 19:28 — ИА Регнум. Средняя явка на выборах депутатов представительных органов городских округов в Удмуртии составила 19,15%. Об этом заявил глава ЦИК Удмуртии Виктор Кушко.

Udmurt.izbirkom.ru Наблюдатели на выборах

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По его словам, на выборах депутатов гордумы Ижевска явка составила 17,33%; в Воткинске — 17,67%; в Глазове — 23,39%; в Можге — 28,02%; в Сарапуле — 24,70%.

Явка на довыборах депутата Госсобрания республики по Буммашевскому одномандатному округу составила 17,16%, наибольшее число голосов было отдано в поддержку представителя «Единой России», бывшего биатлониста, сейчас руководителя спецпроектов концерна «Калашников» Ивана Черезова — 41,54%.

Как сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования в Удмуртии выбирали депутатов гордум седьмого созыва Ижевска, Глазова, Сарапула, Воткинска и Можги. Также проходили довыборы депутата регионального парламента по Буммашевскому одномандатному округу и довыборы депутатов представительных органов муниципальных образований в 12 районах республики.