Подгорица, 14 сентября, 2020, 18:53 — ИА Регнум. Ситуация с новыми случаями заражения коронавирусом в Черногории становится все более напряженной — в день выявляют около 180 новых случаев. Черногорское издание Vijesti задается вопросом — возможно ли в такой ситуации скорое введение чрезвыйчайного положения.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Черногория

Эта мера интересна еще и тем, что 30 августа на парламентских выборах победили три оппозиционные коалиции, которые могут составить парламентское большинство и формировать новое правительство.

В случае введения чрезвычайного положения из-за драматической эпидемиологической ситуации формирование нового правительства будет отложено как минимум на 90 дней, отмечает изданиеВ канцелярии президента государства Мило Джукановича представителям этого СМИ не ответили, рассматривается ли такой вариант.

Эксперты-собеседеники издания полагают, что теоретически уходящий режим может продлить себе существование еще на 90 дней, но это будет чревато социальными последствиями и еще большим экономическим кризисом.

Адвокат Сергей Секулович, комментируя тему для издания вообще отметил, что подобный шаг может быть воспринят как государственный переворот. Однако его возможность все же сохраняется.