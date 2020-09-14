Чебоксары, 14 сентября, 2020, 18:52 — ИА Регнум. В Чувашии подвели итоги подсчёта всех протоколов на выборах главы республики. Лидером избирательной кампании стали врио главы региона Олег Николаев, который опередил ближайшего соперника в семь раз. Такие предварительные данные приводит ЦИК Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Cap.ru Олег Николаев

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За Олега Николаева, который участвовал в выборах в качестве самовыдвиженца, проголосовали 386 376 избирателей, что составляет 75,63% от общего числа пришедших на участки. Вновь избранный глава Чувашии является членом партии «Справедливая Россия», его выдвижение на данный пост в ходе выборной кампании поддержали «Единая Россия» и «Родина».

На посту врио главы Чувашии Олег Николаев работает с 29 января 2020 года. В выборах главы республики он участвовал во второй раз: в 2015 году, когда Николаев был депутатом Госсовета республики и представлял «Справедливую Россию», он набрал 14,73%, уступив только Михаилу Игнатьеву («Единая Россия») с 65,54% голосами.

Второе место на выборах-2020 занял представитель КПРФ, депутат Госсовета Чувашии Александр Андреев, которого поддержали 52 510 избирателей, или 10,28% от общего числа проголосовавших. Ещё один депутат регионального парламента, член ЛДПР Константин Степанов, получил 28 130 голосов, или 5,51%.

Глава регионального отделения «Российской партии пенсионеров за справедливость» Николай Степанов набрал 3,53% голосов, за него проголосовал 18 021 житель Чувашии. Сергея Матвеева, который представляет партию «Патриоты России» и является депутатом собрания Чебоксарского района, поддержали 10 857 избирателей, или 2,13%.

Ранее ЦИК Чувашии отмечал, что явка на выборах составила 55,5%. Напомним, в 2015 году на выборах главы республики проголосовали 58,65% избирателей.