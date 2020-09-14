Ханты-Мансийск, 14 сентября, 2020, 18:45 — ИА Регнум. Югра занимает третье место среди регионов России по объёму инвестиций в основной капитал — 953,5 млрд рублей. Об этом заявила губернатор ХМАО Наталья Комарова 14 сентября на заседании федерального совета Российского союза промышленников и предпринимателей, которое состоялось в режиме видеоконференцсвязи.

Kremlin.ru Наталья Комарова

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин отметил, что прогрессивные меры поддержки инвестиционной деятельности, взаимодействия бизнеса и власти, которые действуют в Югре, «будут применяться и тиражироваться на федеральном уровне».

Комплекс инвестиционных механизмов позволил в Югре с 2015 года создать 44 тыс. высокопроизводительных рабочих мест, валовой региональный продукт в 2019 году преодолел планку в 4,4 трлн рублей, доложила на заседании Наталья Комарова.

По словам губернатора ХМАО, новые инициативы правительства Югры позволят к 2024 году обеспечить рост объёма инвестиций в основной капитал автономного округа до 1,4 трлн рублей, обеспечат устойчивый рост производительности труда, позволят создать более 10 тыс. новых рабочих мест. Региональный бюджетный эффект при этом составит не менее 2,5 млрд рублей в год от новых проектов.