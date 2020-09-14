Калуга, 14 сентября, 2020, 19:29 — ИА Регнум. На выборах в Законодательное собрание Калужской области за партию «Единая Россия» проголосовали 42,44% избирателей. Это на 12,5% меньше, чем на выборах в областной парламент в 2015 году, сообщает 14 сентября корреспондент ИА REGNUM по материалам рабочего заседания областного правительства.

Zskaluga.ru

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Депутатский состав калужского областного парламента формируется по смешанному принципу. Из 40 депутатских мандатов половина распределяется по избравшимся в парламент партиям. По партийным спискам у «Единой Россия» 10 депутатских мандатов, КПРФ получила три мандата, «Справедливой России», ЛДПР и партии «Новые люди» досталось по два мандата. У «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» один депутатский мандат. Ещё 20 мест у кандидатов, победивших в одномандатных округах. Здесь во всех 20 избирательных округах на выборах победили кандидаты от «Единой России». В итоге единороссы сохранили в региональном Заксобрании квалифицированное большинство. Впрочем, пока под вопросом итоги выборов по Малоярославецкому одномандатному округу №15, где результаты были оспорены снятым с предвыборной гонки кандидатом, Его регистрацию для участия в выборах восстановил столичный суд.

По предварительным итогам в выборах на территории Калужской области приняли участие 281 тыс. 120 человек. Явка составила 35,36%. Голосование проходило на 728 участках. Работу комиссий на избирательных участках контролировали 4667 человек. 1864 наблюдателя были представлены политическими партиями.