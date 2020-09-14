Мехико, 14 сентября, 2020, 18:36 — ИА Регнум. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор пообещал инициировать референдум для начала расследования коррупции бывших президентов и членов правительства, 14 сентября сообщает агентство Reuters.

ProtoplasmaKid Андрес Мануэль Лопес Обрадор

Инициативу проведения такого референдума в Мексике уже выдвинули гражданские активисты и политические партии, однако для объявления референдума «снизу» нужно собрать не менее 1,8 млн подписей.

Действующий президент Мексики неоднократно обвинял своих «неолиберальных» предшественников, в том числе окружение экс-президента Энрике Пенья Ньето, в коррупции и уничтожении мексиканской экономики.

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