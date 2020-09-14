«Единая Россия» проиграла выборы в челябинском Копейске
Копейск, Челябинская область, 14 сентября, 2020, 18:35 — ИА Регнум. В Копейске Челябинской области «Единая Россия» сильно сократит своё присутствие в местном собрании депутатов. Об этом пишут СМИ.
Иван Шилов ИА REGNUM
Единая Россия
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Ранее из 27 депутатов эту партию представляли 17. По итогам выборов 13 сентября у неё останется всего десять мест, пишет Накануне.Ru.
Также в горсобрание прошли представитель КПРФ и самовыдвиженец. Как сообщало ИА REGNUM, выборы состоялись 13 сентября.