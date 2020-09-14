Севилья, Испания, 14 сентября, 2020, 18:33 — ИА Регнум. 28-летний фланговый полузащитник «Спортинга» и сборной Аргентины Маркос Акунья стал футболистом «Севильи». Сумма трансфера составила 10 миллионов евро, а контракт подписан до середины 2024-го года.

Agencia de Noticias ANDES Маркос Акунья

В прошлом сезоне Акунья принял участие в 24-х матчах Примейры Лиги, в которых отметился двумя забитыми мячами и голевой передачей. В рамках Лиги Европы 2019/20 футболист записал на свой счет два ассиста.