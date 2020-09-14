Киев, 14 сентября, 2020, 18:32 — ИА Регнум. В министра культуры правительстве Украины Александра Ткаченко сегодня, 14 сентября, перед началом брифинга неизвестный бросил яйцо.

Leonst Александр Ткаченко

Об этом рассказал журналистам сам министр, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ткаченко заявил. что таким образом продолжает испытывать на себе «народную любовь».

«При входе сюда мне дали в ухо яйцом. Это один из примеров того, как культура диалога развивается в нашей стране», — сказал министр.

Напомним, что на пресс-конференции Ткаченко заявил, что в проекте государственного бюджета на 2021 год расходы на культуру увеличились далеко не так, как ожидало ведомство, а также поручил проверить информацию якобы о разблокировании о запрещенной на Украине российской соцсети «ВКонтакте».

»Проблема проникновения дезинформации, которая исходит из «ВКонтакте» или российских телеканалов, действительно весомая. Мы несколько раз встречались в Совнацбезе по этому поводу — есть план мероприятий, надеюсь, он будет реализован», — отметил чиновник.