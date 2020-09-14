Омск, 14 сентября, 2020, 18:27 — ИА Регнум. Повышенного уровня сахара в крови блогера Алексея Навального, как показал анализ, взятый в самолёте, где ему стало плохо, не было, сообщает 14 сентября Reuters.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Самолет авиакомпании S7

Сахар в крови блогера находился в концентрации 3−5 миллимолей на литр. Об этом агентству сообщили медики, первыми, как утверждает Reuters, оказывавшие помощь Навальному.

Также отмечается, что и «с углеводным обменом проблем не было». Кроме того, врачи, с которыми беседовали представители агентства, добавили, что перед ними развернулась клиническая картина отравления.

Один из врачей, который, по данным агентства, осматривал Навального, отметил, что пациент «находился в ступоре, сознание у него было спутано». По словам медика, Навальный не в состоянии был «ничего объяснить».

Источники также сообщают, что они исключили диабетическую кому и инсульт у пациента Навального в первые же 12 минут после начала осмотра.

При этом Reuters отмечает, что главный токсиколог Омской области Александр Сабаев опроверг вышеуказанные заявления.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, германская сторона, которая занимается лечением Навального, утверждает, что он был отравлен сильным ядом. Омские врачи — это те медики, которые спасли Навального, когда ему стало плохо в самолёте при перелёте из Томска.